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Zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobil ve tırın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

08.05.2020 23:27 | Son Güncelleme: 08.05.2020 23:29
Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobil ve tırın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ozan Demir yönetimindeki 09 FJ 728 plakalı hafif ticari araç, Söke istikametine seyir halindeyken sağa dönüş yapan Lütfi Özcan idaresindeki 26 UN 945 plakalı tıra çarpıp şarampole devrildi.
Kazayı fark etmeyen İsmail Yıldırım yönetimindeki 09 S 9262 plakalı otomobil de tıra çarparak durabildi.
Kazada sürücülerden Demir ve Yıldırım ile araçtaki yolculardan İbrahim Tümtürk, hafif yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Ozan Demir, Aydın, Söke, Güncel, Haber

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