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Zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Bartın'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

23.08.2019 22:37
Zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Bartın'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bartın Kozcağız karayolu Terkehatipler köyü mevkisinde, iki otomobil ve hafif ticari kamyonet çarpıştı.
Kazada Mehmet K. (67), Ramis K. (67), Recep Gürhan K. (13) ve Adem K. (37) yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yaralılar Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kara yolunda kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Öte yandan kaza yerine gelen yaralıların yakınların sinir krizi geçirdiği görüldü.
Zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Kozcağız, Mehmet K, Bartın, Güncel

Kaynak: AA

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