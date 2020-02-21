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Zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Olay yerinden görüntüler Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı KOCAELİ( AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

21.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:58

Olay yerinden görüntüler 'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

KOCAELİ( AA) - Kocaeli'nin ilçesindeki zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara istikameti Küçük Sanayi Sapağı mevkisinde, 1 kamyonet ile 3 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Cihan Karakoç, Mahmut Almohamat, Murat Koçalan ve Muhammet Aras, ambulanslarla Darıca ve Gebze ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Kocaeli, Gebze, Güncel

Kaynak: AA


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