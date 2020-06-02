Zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

02.06.2020 21:30 | Son Güncelleme: 02.06.2020 21:36
Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Yabancı uyruklu Nodar Sankurashvili (61) idaresindeki GG-030-S plakalı tır, Havza Otogar Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.
Sedat Gezer yönetimindeki 19 EL 390 plakalı tıra çarparak durabilen Sankurashvili, aracın içinde sıkıştı.
12 aracın karıştığı zincirleme kazada itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerine gidebilmesi için araçları vatandaşlar yoldan iterek kaldırdı.
Sankurashvili ile araçlarda sıkışan diğer yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarıldı.
Kazada yaralanan Sankurashvili, Ali Adnan Keskiner, Aybüke Afra Keskiner, Ayla Keskiner ve Ahmet Kaplan, Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Sankurashvili, burada yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Kaza nedeniyle Ankara-Samsun kara yolunda ulaşım, bir süre Havza şehir girişi bağlantı yolundan sağlandı. Zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Samsun, Havza, Güncel, Haber

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