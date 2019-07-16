16.07.2019 18:03
Haberler» Güncel» Haber

Zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Artvin'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Artvin'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Artvin Borçka kara yolu Sümbüllü Tüneli çıkışında yaşanan kazada, Tuncer Çangır'ın kullandığı 16 SYL 76 plakalı araç önce İlhan Aydın'ın kullandığı 08 AAG 448 plakalı tıra ardından da Ferdi Ümit Alagöz'ün kullandığı 35 BG 380 plakalı araç ile Uğur Ömür Alagöz'ün kullandığı 38 TH 008 plakalı otomobile çarptı.
4 aracın karıştığı kazada araçların içinde bulunan 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Yaralılar, kaza yerinde 112 Acil servis ekiplerince yapılan il müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılıp yolun temizlenmesinin ardından tekrar çift şeritten verildi. Zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
Kaynak: AA
Ümit Alagöz, Alagöz, Artvin, Güncel

Son Dakika Haberleri
04:19   Suudi Arabistan'dan Yeni Zelanda saldırısı kurbanlarının yakınlarına "hac hediyesi"
03:53   Fas'ta Tevhid ve Islah Hareketi'nden "eğitim reformu" tasarısına tepki
03:35   ABD'den Myanmarlı komutanlara ülkeye giriş yasağı
03:34   "PARÇALI AY TUTULMASI" İSTANBUL'DA BÖYLE GÖZLENDİ
03:26   Manisa'da iş yerine tabanca ile ateş edildi
03:24   Trump'tan Türkiye ve F-35 açıklaması
02:58   Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Çin'e Uygur tepkisi