Haberler» Güncel» Haber

Zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Gaziantep'te 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

14.08.2019 17:04
Zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
Gaziantep'te 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Nizip-Gaziantep kara yolunun 15. kilometresinde Mehmet Kiraz'ın kullandığı 27 IM 207 plakalı otomobile, Edip Kalkan yönetimindeki 54 DT 054 plakalı otomobil arkadan çarptı.
İçinde 7 yolcunun bulunduğu Ekrem Yavuz idaresindeki 27 BUC 69 plakalı minibüs de Edip Kalkan'ın otomobiline çarptı.
Kazada minibüsteki 7 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:18   Besicinin umudu otlar yangında kül oldu
17:17   ANTALYA Kız kardeşini 'Kötü yola düşmüştür' diye öldürmüş
17:14   SANCAKTEPE'DE CAN PAZARININ YAŞANDIĞI KAZA KAMERADA 1'İ AĞIR 4 YARALI
17:07   Tatilciler dönüş yolunda
17:06   Kuleli Askeri Lisesi Araplara mı satıldı? CHP iddiayı Meclis'e taşıdı
17:06   Pakistan Başbakanı İmran Han, Keşmir'i ziyaret etti
17:04   Zincirleme trafik kazası: 7 yaralı