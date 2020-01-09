Haberler » Güncel » Zincirleme trafik kazası nedeniyle kilometrelerce kuyruk oluştu - Haber

Zincirleme trafik kazası nedeniyle kilometrelerce kuyruk oluştu

İzmir'in Bornova ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı, yolun trafiğe kapanması nedeniyle kilometrelerce kuyruk oluştu.

09.01.2020 20:10 | Son Güncelleme: 09.01.2020 20:13
'in ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı, yolun trafiğe kapanması nedeniyle kilometrelerce kuyruk oluştu.
Alınan bilgiye göre, Ankara Caddesi İzmir-Ankara kara yolu İzmir istikametinde arıza yapan otomobilin sürücüsü aracını sağa yanaştırdığı sırada arkasından gelen ve yavaşlayan başka bir otomobile 35 MRJ 22 plakalı tır çarptı. Aynı yönden gelen 35 PL 977 plakalı tır da kazaya karışan tıra çarparak durabildi.
Kazada sürücülerden biri yaralandı, kara yolu trafiğe kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Zincirleme trafik kazası nedeniyle kilometrelerce kuyruk oluştu

Bornova, İzmir, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

21:16  Erzurum'da tartıştıkları kişiyi öldürdükleri iddiasıyla iki kardeş tutuklandı - Haber
21:15  Bakan Akar, Hidayet Türkoğlu ile bir araya geldi - Haber
21:15  Bolu akaryakıt istasyonu çalışanının ölümden döndüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı - Haber
21:14  Avrupa borsaları günü ABD-İran gerginliğinin hafiflemesiyle yükselişle kapattı - Haber
21:10  Trafik kazasında ölen genç göz yaşları arasında toprağa verildi - Haber
19:52  Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor - Haber
19:05  Tunceli'de ilçeyi sokağa döken olayda iğrenç detaylar! Sonradan tutuklanan 2 kişinin de cinsel istismar mağduru oldukları ortaya çıktı - Haber
18:42  Kazıda buldukları top mermisini sattılar, parasıyla kebap yediler - Haber
18:27  Yolda yürüyen kadın, arkasından gelen şahsın yaptığı hareketle hayatının şokunu yaşadı - Haber
18:00  Slovenya'daki ahşap Donald Trump heykeli yakıldı - Haber
9.01.2020 21:19:39