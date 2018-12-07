Zincirleme Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı

Denizli
'de zincirleme şekilde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Tavas
ilçesi yönüne giden Hüseyin Ç'nin kullandığı 20 GJ 946 plakalı hafriyat kamyonu, Cankurtaran
mevkisinde karşı yönden gelen ve yolda kar küreme, tuzlama çalışması yapan Mehmet Ali U. yönetimindeki 34 FT 8499 kamyonla çarpıştı.
Hafriyat kamyonunu takip eden Mevlüt C. yönetimindeki 20 Y 2980 plakalı hafif ticari araç da kamyona çarptı.
Kazada, çarpışmanın etkisiyle Karayollarına hizmet veren kar küreme kamyonu devrildi. Araç
sürücülerinin yaralandığı kazanın ardından araç içerisinde sıkışan Mevlüt C, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle emniyet ekipleri kara yolunda güvenlik önlemi aldı.
Bir süre kontrollü olarak ulaşımın sağlandığı kara yolunda, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Araç,Kar,Denizli
07 Aralık 2018 Cuma 19:23