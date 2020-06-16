Zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Sivas'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

16.06.2020 00:18 | Son Güncelleme: 16.06.2020 00:25
Sivas'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Serdar Ateşoğlu idaresindeki 58 ABU 859 plakalı otomobil, Sivas- Ankara kara yolunun Yıldız Dağı yol ayrımı mevkisinde aynı istikamette emniyet şeridinde seyreden Kemal Çetinkaya yönetimindeki iş makinesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak savrulan otomobil, Ramazan Basan kontrolündeki 58 AL 564 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Ateşoğlu ile araçta bulunan Batuhan Ateşoğlu, Hakan Uzdemir ve Muhammed Demirkaya yaralandı.
Sivas'taki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Kemal Çetinkaya, Ankara, Sivas, Güncel, Haber

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