Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

01.08.2020 22:36 | Son Güncelleme: 01.08.2020 22:51

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolu Birecik Köprüsü'nde sürücüleri belirlenemeyen 33 BHT 11, 27 D 4446, 27 AFM 932 ve 63 K 9586 plakalı otomobiller çarpıştı.

Kazada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan kara yolu araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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