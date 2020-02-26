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Zincirleme trafik kazasında 5 öğrenci yaralandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 2 servis minibüsüyle bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 öğrenci yaralandı.

26.02.2020 19:07 | Son Güncelleme: 26.02.2020 19:08
'nin ilçesinde 2 servis minibüsüyle bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 öğrenci yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akdurak Mahallesi Kefken Yolu Tekeli mevkisinde K.S. yönetimindeki 52 VJ 288 plakalı okul servisi, önündeki M.G. idaresindeki 54 VK 561 plakalı okul servisiyle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle minibüs de önündeki Z.A'nın kullandığı 41 N 8373 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Kazada, okul servislerinde bulunan 5 öğrenci yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerinin ardından Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Zincirleme trafik kazasında 5 öğrenci yaralandı

Kocaeli, Kandıra, Güncel

Kaynak: AA


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