Haberler » 3. Sayfa » Zincirleme trafik kazasında temizlik işçisi hayatını kaybetti - Haberler

Zincirleme trafik kazasında temizlik işçisi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Erenler ilçesinde iki kamyonet ve çöp kamyonunun karıştığı zincirleme kazada, bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

11.02.2020 12:25 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:25Zincirleme trafik kazasında temizlik işçisi hayatını kaybetti
'nın ilçesinde iki kamyonet ve çöp kamyonunun karıştığı zincirleme kazada, bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Erenler-Karapürçek yolunun Kamışlı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki kamyonet ve çöp kamyonunun karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda 112 ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada araçla çöp kamyonu arasında sıkışan temizlik işçisi Kemal Y., itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan temizlik görevlisi Kemal Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Sakarya, Erenler, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
09:54  Özgecan Aslan kimdir? Özgecan Aslan nasıl öldü?
11.02.2020 14:56:09