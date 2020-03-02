Zincirlikuyu Caddesi için geçici güzergah oluşturuldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSU, 3 Mart Salı (yarın) günü itibariyle İzmit İlçesi Zincirlikuyu Caddesi'nde altyapı çalışması yapmaya başlayacak. Toplu taşıma araçlarının kullandığı güzergâh üzerinde yapılacak çalışma için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından geçici güzergâh oluşturuldu.

ŞEHİR İÇİ HATLAR İÇİN GÜZERGÂH

3 Etap şeklinde yapılacak çalışmaların birinci etabında, Mehmet Ali Paşa ile 3. Sipahi Sokak arasında kalan bölüm araç trafiğine kapatılacak. Bu güzergâhı kullanan şehir içi hatlar çalışma süresince; "Bağdat, Gazi Erdoğan Gürkan ile Zincirlikuyu caddeleri, Ergün Sokak ve Üç Yol" geçici güzergahını kullanacak. Yahya Kaptan'dan İzmit yönüne giden hatlar ise; "Gazi Mustafa Kemal ile Adnan Menderes bulvarları ve Bekirdere" geçici güzergâhını kullanacak.

KANDIRA HATLARI

Çalışma sürecince 800, 805 ve 806 No'lu Kandıra hatları ise; "Kandıra sapağı, Demokrasi ile Adnan Menderes bulvarları ve Bekirdere" geçici güzergâhını kullanacak.

ÇALIŞMALAR YARIN SABAH 9'DA BAŞLIYOR

Geçici güzergâh uygulaması 3 Mart Salı günü sabah saat 09.00'da başlayacak ve çalışma süresince devam edecek. Sivil araçlar ve servis araçları ise çalışma süresince kapatılacak bölüm haricindeki diğer yolları kullanabilecek.