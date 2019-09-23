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Zincirlikuyu metrobüs durağında yangın paniği

Zincirlikuyu metrobüs durağında bulunan asansörde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

23.09.2019 17:16Zincirlikuyu metrobüs durağında yangın paniği
Zincirlikuyu metrobüs durağında bulunan asansörde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın kısa sürede söndürüldü.

Zincirlikuyu Metrobüs durağında bulunan bir asansörde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Sokakta kalan vatandaşların asansör çevresinde bulunan kıyafetleri yandı. Polis ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Zincirlikuyu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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