Altunizade'nin ardından Zincirlikuyu Metrobüs durağında yoğunluk yaşandı

Zincirlikuyu metrobüs durağında sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için metrobüs hattını kullanan vatandaşlar, Zincirlikuyu'daki aktarma noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. Yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar, metro çıkışlarına ulaşmakta güçlük çekti.

Yetkililerin önlem almasın isteyen vatandaşlar, bu duruma tepki gösterdi.

ALTUNİZADE'DEKİ YOĞUNLUK AZALDI

Altunizade durağında da son günlerde yoğunluk yaşanması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlatmış ve Altunizade'deki yoğunluğu azaltmayı başarmıştı.

İBB, Altunizade'de oluşan yoğunluğun azaltılması için vatandaşların geliş ve gidiş yönlerini şerit ve dubalarla ayıran ekiple, metrobüs girişlerinde bulunan bilet turnikeleri de yaya üst geçit giriş ve çıkışlarına aldı.

Altunizade durağında gişeler köprünün girişine alındı

Yapılan bu çalışmanın sonucunda söz konusu duraktaki yoğunluk azaldı.

Ancak bugün de Zincirlikuyu durağında yoğunluk meydana geldi.