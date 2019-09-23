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Zincirlikuyu metrobüs durağındaki asansör alev alev böyle yandı

Zincirlikuyu metrobüs durağındaki asansör alev alev böyle yandıİSTANBUL - Zincirlikuyu metrobüs durağında bulunan asansörde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

23.09.2019 18:00
Zincirlikuyu metrobüs durağındaki asansör alev alev böyle yandı
İSTANBUL - Zincirlikuyu metrobüs durağında bulunan asansörde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın kısa sürede söndürüldü.
Zincirlikuyu Metrobüs durağında bulunan bir asansörde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Sokakta kalan vatandaşların asansör çevresinde bulunan kıyafetleri yandı. Polis ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlattı.
Zincirlikuyu metrobüs durağındaki asansör alev alev böyle yandı

Zincirlikuyu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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