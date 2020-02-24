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"Zindandaki Şair" Ödemiş'te izleyici ile buluştu

Ödemiş Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Zindandaki Şair isimli oyun sahnelendi. Tek perdelik oyun Ödemişliler tarafından ilgiyle izlendi.

24.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:26

Şükran Kurdakul'un 1990 yılında basılan ve Namık Kemal'in Zindanı'nda 38 ay süren sürgününü anlatan "Zindandaki Şair" isimli tek kişilik oyun, usta oyuncu Cihangir Turantaş tarafından Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Yönetmenliğini Doğan Yağcı'nın yaptığı oyunun sahne tasarımı Ebru Çulpan'a, ışık tasarımı ise M.Kemal Gürgün'e ait.

Belediye Başkanı Mehmet Eriş oyun sonunda yaptığı konuşmada; "Vatan şairi Namık Kemal'in 1850'lerde Magosa zindanına sürgün edildiği günlerde, yaşama direnci ile hayatını ve yaşadığı dönemi sorgulamasını anlatan oyunu usta oyuncumuzun güzel performansıyla izledik. Bu bağlamda Vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal'i bir kez daha andık. Oyunda emeği geçenleri kutluyorum" dedi.


Ödemiş Belediyesi, Namık Kemal, Magosa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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