Zindashti ve Öztunç cinayetlerinin gerekçeli kararı hazırlandı

Büyükçekmece'de trafik ışıklarında durdukları sırada Devrim Öztunç ve Arzu Sharifi Zindashti'nin çapraz ateşe tutularak öldürülmesine ilişkin davada gerekçeli kararını hazırlayan mahkeme, 10 sanığın suçun varlığına ilişkin maddi delil elde edilemediğinden beraatine hükmetti.

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Devrim Öztunç ve Arzu Sharifi Zindashti'nin çapraz ateşe tutularak öldürülmesine ilişkin sanıklar Bekir Karçiğa, Savaş Sarmusak, Alı Golzari, Yavuz Yavuztürk, Nizamettin Yeke, Aslan Turan, Sabri Turan ve Hasret Saraçoğlu hakkında, "iki kez kasten öldürmeye yardım etme", sanık Orhan Ünğan'ın da "iki kez kasten öldürmeye azmettirme" suçundan 21 Ekim'de beraat kararı verilen dosyaya ilişkin gerekçeli kararını hazırladı.

Gerekçeli kararda, sanıklar Orhan Ünğan ile kardeşi İlhan Ünğan'ın cinayete azmettirdiği söylenen ve dava açılmadan önce Hacı Osman Sezen ile Turgay Akar'ın öldürüldüğü olay tarihinde suç yerinde bulundukları yönünde delil olmadığı belirtildi. Sanıkların HTS kayıtlarında da farklı yerlerde bulunduklarının tespit edildiği, cinayet anına ilişkin kamera görüntülerinin de uzak olması nedeniyle şahısların kim olduklarının belirlenemediği kaydedildi.

Suçta kullanılan araçta yapılan DNA biyolojik kayıt incelemesinde de Sezen ve Akar'ın DNA kayıtlarıyla uyum tespit edilemediği ifade edilen kararda, bu şahısların cinayet anında olay yerinde bulunduğuna ilişkin maddi delilin olmadığı vurgulandı.

Kararda, Yunanistan'daki uyuşturucu ticareti suçlamasıyla ilgili sanıklar Orhan ve İlhan Ünğan'la ilgili bir tespit olmadığı da dile getirilerek, "Dosyada dinlenen tanıkların beyanları, olay anına ya da sonra gelişen olaylara yönelik değildir. Tanıklar suç tarihinde işlenen cinayet olayını görmemişlerdir. ya da beyanları doğrudan cinayet anının nasıl geliştiğine yönelik bir tespiti içermemektedir. Tanıkların duruşmada ve hazırlıktaki beyanları ile kendi içindeki beyanlarında farklılık ve çelişkiler içermektedir." tespitlerine yer verildi.

Suçun varlığına ilişkin maddi delil bulunmadığı ifade edilen kararda, Orhan Ünğan'ın cinayete azmettirdiği iddia edilen Sezen ve Akar'ın cinayet suçuyla ilgilisi bulunduğuna ilişkin maddi olgu ya da delil tespit edilmediği kaydedildi.

Kararda, "Orhan Ünğan'ın cinayet suçuyla ilişkisi olduğuna dair şüpheden uzak başkaca delil elde edilememiştir. Bu nedenle de beraatine karar verilmesi gerekmiştir. Sanık İlhan Ünğan'ın vefatı nedeniyle hakkında düşme kararı verilmiştir." denildi.

Diğer sanıkların da suçla ilgisine bulunduğuna ilişkin şüpheden uzak delil elde edilmediğinden beraatlerine karar verildiğine dikkat çekildi.

Kaynak: AA