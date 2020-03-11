Menü
Haberler ›› Spor ››Zinedine Zidane, Real Madrid'in Başında 200. Maçına Çıkıyor - Spor

Zinedine Zidane, Real Madrid'in Başında 200. Maçına Çıkıyor

Fransız teknik adam Zinedine Zidane, Real Madrid antrenörü olarak İspanyol ekibinin başındaki 200. maçına çıkacak. Vicente del Bosque(246) ve Miguel Muñoz (605)'in ardından Real Madrid başında en fazla maça çıkan üçüncü teknik adam Zinedine Zidane oluyor.

11.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:00
Fransız teknik adam Zinedine Zidane, Real Madrid antrenörü olarak İspanyol ekibinin başındaki 200. maçına çıkacak. Vicente del Bosque(246) ve Miguel Muñoz (605)'in ardından Real Madrid başında en fazla maça çıkan üçüncü teknik adam Zinedine Zidane oluyor. Zinedine Zidane, Real Madrid'in Başında 200. Maçına Çıkıyor

Kaynak: Dugout

Etiketler : Zinedine Zidane, Real Madrid, Miguel, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz Spor
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak Spor
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Spor
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek Spor
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Spor
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı Spor
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı Spor
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı