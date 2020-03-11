Zinedine Zidane, Real Madrid'in Başında 200. Maçına Çıkıyor
Fransız teknik adam Zinedine Zidane, Real Madrid antrenörü olarak İspanyol ekibinin başındaki 200. maçına çıkacak. Vicente del Bosque(246) ve Miguel Muñoz (605)'in ardından Real Madrid başında en fazla maça çıkan üçüncü teknik adam Zinedine Zidane oluyor.
11.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:00
Fransız teknik adam Zinedine Zidane, Real Madrid antrenörü olarak İspanyol ekibinin başındaki 200. maçına çıkacak. Vicente del Bosque(246) ve Miguel Muñoz (605)'in ardından Real Madrid başında en fazla maça çıkan üçüncü teknik adam Zinedine Zidane oluyor.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Zinedine Zidane, Real Madrid, Miguel, Spor
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