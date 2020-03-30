Zingat Akademi'den online eğitimlerle "Evde Kal" çağrısına destek

Zingat.com, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik alınan tedbirler kapsamında "Evde Kal" çağrısına uyarak Zingat Akademi'nin 1 Nisan'da başlayacak ücretsiz online eğitimleri ile gayrimenkul sektörüne katkı sağlıyor.Zingat açıklamasına göre, gayrimenkul okuryazarlığı alanında gerçekleştirdiği projelerle öne çıkan şirket, Zingat Akademi online eğitimleri ile gayrimenkul danışmanlarının mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor."Emlak, Bilgi, Güven" sloganıyla yola çıkan gayrimenkul bilgi ve pazarlama platformu Zingat'ın online eğitimleri ile yer ve zamandan bağımsız olarak ücretsiz eğitimlerden faydalanılabiliyor.Zingat Akademi eğitimleri içeriklerine göre "mesleki gelişim", "kişisel gelişim" ve "kurumsal eğitimler" olmak üzere 3 ana başlıktan oluşuyor.Zingat Akademi online eğitim serisi, Zingat Kurucu Ortağı Mehmet Erkek tarafından 1 Nisan'da saat 15.00'de verilecek "Zingat ile Başarının Yolları" başlıklı eğitim ile başlayacak.Emlak sektöründe temel İngilizce eğitiminden taşınmaz yönetmeliğine, gayrimenkulde teknoloji kullanımından broker yöneticiler için takımdaşlık ve ekip yönetimine kadar geniş bir içeriğe sahip eğitimler ile Zingat'ın gayrimenkul paydaşları, hem "Evde Kal" çağrısına uyacak hem de bu zamanı verimli şekilde kullanma fırsatı yakalayacak.

Kaynak: AA