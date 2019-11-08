Zingat yapay zeka ile gayrimenkul değerlemesi yapıyor

Zingat.com, yapay zeka alanındaki çalışmalarıyla uluslararası gayrimenkul sektörü platformlarında yer almaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zingat.com, WRFASE tarafından 6 Kasım 2019 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Bilgisayar Bilimleri, Makine Öğrenmesi ve Büyük Veri Konferansı'na katılarak yapay zeka temelli Ar-Ge projesinin bilimsel sunumunu gerçekleştirdi.

WRFASE, dünyanın dört bir yanında ekonomik ve sosyal refahı artıracak bilimsel ve mühendislik tabanlı araştırmaları teşvik etmeyi amaçlayan yüksek prestije sahip bir platform.

Farklı ülkelerden geniş katılım sağlanan konferansta, yeni Ar-Ge projesini uluslararası şirketlere ve akademisyenlere sunan Zingat'ı Veri Bilimi Müdürü Hakan Taş, Veri Müdürü Hilal Erdoğan Şumnu, Ar-Ge Müdürü Kamil Çayırlı ve Veri Analisti Uzmanı Duygu Dorukhan'dan oluşan Ar-Ge Ekibi temsil etti.

Bildirim sunumunun başlığı ise Türkiye Gayrimenkul Pazarı için Yapay Zeka Destekli Optimum Konut Fiyatı Belirleme Modeli oldu.

Konferansta Zingat'ın geliştirdiği Otomatik Ev Değerleme projesi, uluslararası çapta makine öğrenmesi ve yapay zeka çalışmaları üzerine çalışan akademisyenler ile global şirketlere aktarıldı.

Otomatik Ev Değerleme projesi konumsal bazlı, yapay zeka ve nitelik seçme tabanlı otomatik değerleme modülü olarak ev değerlemesine farklı bir çözüm getirmesiyle dikkat çekiyor.

Projenin ana teması ise konut arayışında olan ve oturduğu konutun fiyatı hakkında bilgi edinmek isteyen son kullanıcılara gayrimenkul değerleme ve yatırım konusunda ihtiyaç duydukları desteği sağlamak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zingat Veri Bilimi Müdürü Hakan Taş, sözlerini şunları kaydetti:

"Zingat olarak yaklaşık 3 milyonu bulan veri seti ve 15 öz nitelik kullanarak gerçekleştirdiğimiz çalışmanın konut sahibi olanlar ve konut arayışı bulunanlar, emlak değerlendirme servisleri ve kamu kuruluşları için yol gösterici çıktılar sunmasını hedefledik. Çalışmamızda, mevcut ev fiyatları ve bunlara karşılık tahmin ettiğimiz fiyatlar arası sapma payı yüzde 15'in altındadır. Ayrıca, gayrimenkul değerleme 2020 yılıyla birlikte tapu işlemlerinde zorunlu hale getirilecek. Bu açıdan da Otomatik Ev Değerleme projemizin değer katması bizleri memnun edecektir. Zingat, gayrimenkul sektörünün gelişmesi için yenilikçi Ar-Ge faaliyetlerine devam edecektir."

Kaynak: AA