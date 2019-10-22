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Zion Williamson 6-8 hafta yok

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New Orleans Pelicans'ın çaylak yıldızı ABD'li Zion Williamson, sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta forma giyemeyecek.

22.10.2019 00:04Zion Williamson 6-8 hafta yok
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New Orleans Pelicans'ın çaylak yıldızı ABD'li Zion Williamson, sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta forma giyemeyecek.
NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, 19 yaşındaki Williamson'ın sağ dizinden ameliyat edildiği duyuruldu.
Bu yıl Pelicans tarafından birinci sıradan draft edilen ve performansı merakla beklenen Williamson'ın ameliyatının başarılı geçtiği belirtilirken genç oyuncunun sahalara dönüşünün 6-8 haftayı bulacağı bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri, New Orleans, Spor

Kaynak: AA

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