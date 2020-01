Zion Williamson'dan NBA'deki ilk karşılaşmasında 22 sayı

New Orleans Pelicans'ın çaylak oyuncusu Zion Williamson, San Antonio Spurs'e 121-117 yenildikleri Amerikan Basketbol Ligi (NBA) kariyerinin ilk maçında 22 sayı attı.

NBA'e 12 maçla devam edildi. 2019 NBA Draft'ında New Orleans Pelicans tarafından ilk sırada seçilen ancak sağ dizinden geçirdiği ameliyat nedeniyle forma giyemeyen Williamson, kariyerinin ilk NBA karşılaşmasına çıktı.

Takımının Spurs'e 121-117 yenildiği mücadelede 18 dakika sahada kalan Williamson, 22 sayı ve 7 ribaunt üretti. 4'te 4 üç sayı isabetiyle oynayan 19 yaşındaki forvet, ilk maçında bunu başaran ilk oyuncu oldu.

Üst üste 3. galibiyetini elde eden Spurs'te LaMarcus Aldridge 32 sayı, 14 ribaunt, DeMar DeRozan da 20 sayı, 5 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.

Furkan'ın 17 sayısı yetmedi

Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın deplasmanda Toronto Raptors'a 107-95 kaybettiği maçta, kenardan gelerek 17 sayı, 2 ribaunt, 2 blok üretti.

Son şampiyon Raptors'ı galibiyete, 22 sayı, 8 asist, 5 ribauntla mücadele eden Fred VanVleet ve 18 sayı, 15 ribauntla "double double" yapan Pascal Siakam taşıdı.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Sacramento Kings: 127-106

Orlando Magic-Oklahoma City Thunder: 114-120

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 107-95

Atlanta Hawks-Los Angeles Clippers: 102-95

Boston Celtics-Memphis Grizzlies: 119-95

Miami Heat-Washington Wizards: 134-129 (uzatmada)

New York Knicks-Los Angeles Lakers: 92-100

Houston Rockets-Denver Nuggets: 121-105

Chicago Bulls-Minnesota Timberwolves: 117-110

Phoenix Suns-Indiana Pacers: 87-112

New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 117-121

Golden State Warriors-Utah Jazz: 96-129

Kaynak: AA