06.07.2019 09:23
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Zıpkınla Balık Avı şampiyonası sona erdi

Zıpkınla Balık Avı şampiyonası sona erdi

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından (TSSF) Tekirdağ'da düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından (TSSF) Tekirdağ'da düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Kumbağ Mahallesi'nde deniz açıklarında gerçekleştirilen müsabakaya Türkiye geneli 16 sporcu katıldı.

Zıpkınla Balık Avı yarışmaları sonunda Timuçin Çalışkan 19 bin 10 puanla birinci, Mehmet Türen 15 bin 600 puanla ikinci ve Serhan Dağdan 15 bin 500 puanla üçüncülüğü elde etti.

Program sonunda sporculara madalyaları takdim edildi. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
Tekirdağ, Türkiye, Spor

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