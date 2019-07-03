03.07.2019 10:27
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Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası Tekirdağ'da başlıyor

Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası Tekirdağ

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) 2019 etkinlik takviminde yer alan Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye Şampiyonası mücadeleleri yarın Tekirdağ'da başlıyor.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) 2019 etkinlik takviminde yer alan Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye Şampiyonası mücadeleleri yarın Tekirdağ'da başlıyor.

20 sporcunun katıldığı şampiyona, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesi'ne bağlı Kumbağ açıklarında yapılacak. Bugün Kumbağ Balıkçı Barınağı Meydanı'nda saat 16.00'da açılış töreni yapılacak olan şampiyona 2 gün sürecek. Sporcular 4 ve 5 Temmuz'da 4 saat boyunca tek nefeste en yüksek puanı getirecek balıklar için dalış yapacaklar.

Şampiyonanın kapanış töreni, 5 Temmuz Cuma günü Balıkçı Barınağı Meydanı'nda saat 15.30'da yapılacak.

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, şampiyonaya katılan yarışmacılara başarılar dilediğini belirterek, "Organizasyona destek veren Spor Genel Müdürlüğü'müz başta olmak üzere, Tekirdağ Valiliği ve Belediyesi'ne, Spor ve Gençlik İl ve İlçe Müdürlükleri'ne, Süleymanpaşa Kaymakamlığı ve Belediyesi'ne, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisine, Kumbağ yöneticilerine ve Spor Toto'ya teşekkür ediyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
Spor

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