'de 16 yaşındaki tulumcu Osman Çavuşoğlu, çalıştığı işletmedeki zipline hattının uzunluğuna dikkat çekmek için zipline yaparken tulum çaldı. Ardeşen–karayolu,Vadisi'>Fırtına Vadisi üzerinde bir işletmede çalışan Osman Çavuşoğlu çalıştığı işletmedeki zipline hattının uzunluğuna dikkat çekmek istedi. Ne yapacağını düşünen Çavuşoğlu sanatını konuşturdu ve eline aldığı tulumu ile kendisini zipline hattına sabitledi. Tulum çalarak karşıya geçmek isteyen genç o anları kaydetmesi için ve kendisini dönmemesi için sabit tutması için yanına da 2 arkadaşını daha aldı ve metrelerce uzunluktaki zipline hattından karşıya geçerken tulum çaldı. Arkadaşı Emre Demirata da o anları saniye saniye kaydetti ve görüntüleri sosyal medyada paylaştılar. Gençlerin çektiği video ise sosyal medyada büyük beğeni aldı. 3 yıldır tulum çalan 16 yaşındaki Osman Çavuşoğlu zipline hattına dikkat çekmek için böyle bir şey yaptığını dile getirerek "Fırtına deresinin en uzun zipline hattı olduğundan dikkat çekmek istedik, o yüzden de zipline yaparken tulum çalarak karşıya geçtim. Bir parçayı çaldım oraya gidip gelene kadar" dedi. Arkadaşı çalarken o anları telefonu ile kaydeden Emre Demirata ise "Turistler zipline yapmayı seviyor, beğeniyorlar. Fırtına Vadisi'nde en uzun zipline bizimki olduğundan dolayı da ilgi görüyor. Tabi kişiye göre değişiyor ama genelde beğeniyorlar" diye konuştu.(Hasan Fehmi Demir/İHA)