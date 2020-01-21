Zir-i Cin Filmi

Defne, işinde oldukça başarılı olan bir gazetecidir. Başarılı haberlere imza atan genç kadın, Malatya Film Festivali'ni takip etmek için ekip arkadaşları ile birlikte Malatya'ya gider. Festivalin sona ermesinin ardından dönüş yoluna girdiklerinde, yolda bir tabela Defne'nin ilgisini çeker. Tabelaya olan merakı Defne'yi küçük bir köye sürükler. Ekip ile birlikte köye giden Defne, burada anlam veremedikleri olaylarla karşı karşıya kalır. Giderek daha korkunç olaylara şahit olan Defne ve arkadaşları, içine düştükleri durumdan kurtulmanın yolunu arar.Yönetmen: Hakan Yusufoğulları, Mesut ErbaşSenaryo: Hakan Yusufoğulları, Mesut ErbaşOyuncular: Defne Çoban, Ogan Şenyolcu, Mohamad Ahmad, Aleyna Sude Kahraman, Mehmet AydoğmuşFilmin Türü: KorkuOrijinal Adı: Zir-i CinYapımcı Firma: HM ProductionsYapım Yılı: 2020Yapım Ülkesi: TürkiyeOrijinal Dili: TürkçeDağıtıcı Firma: CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi: 22.05.2020Zir-i Cin Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.