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Ziraat Bankası: 3-0

SALON: İzmir AtatürkHAKEMLER: İlhami Şenyurt (xx), Eyüpcan Kayışoğlu (xx)ARKASSPOR: Yiğit (xxx), Mustafa Koç (xxx), Blankenau (xxx), Burak (xxx), Mustafa Cengiz (xxx), Adis (xxx), Bravo (xxx), Efe (xx), Mirza (xx), Muhammet (xx)ZİRAAT BANKASI: Poglajen (xx), Emin (xx), Silva (xxx), Halil...

02.12.2019 21:38 | Son Güncelleme: 02.12.2019 21:39Ziraat Bankası: 3-0

SALON: Atatürk

HAKEMLER: İlhami (xx), Eyüpcan Kayışoğlu (xx)

ARKASSPOR: Yiğit (xxx), Mustafa Koç (xxx), Blankenau (xxx), Burak (xxx), Mustafa Cengiz (xxx), Adis (xxx), Bravo (xxx), Efe (xx), Mirza (xx), Muhammet (xx)

ZİRAAT BANKASI: Poglajen (xx), Emin (xx), Silva (xxx), Halil İbrahim (xx), Koray (xx), Hierrezuelo (xx), Berkay (xx), Selim (x), Enis (x), Muhammed (x)

SETLER: 25-21, 25-16, 25-19

SÜRE: 82 dakika (28, 27, 27)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 9'uncu hafta mücadelesinde Arkasspor evinde Ziraat Bankası'nı 3-0 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-21, 25-16 ve 25-19'luk skorlarla sona erdi.



Mustafa Kemal Atatürk, Ziraat Bankası, Şenyurt, İzmir, Spor

Kaynak: DHA

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