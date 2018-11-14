Ziraat Bankası Bağlı Ortaklığı Ziraat Girişim Sermayesi Kuruldu

Ziraat Bankası
, bağlı ortaklığı kapsamında Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin bugün kuruluş işlemi tamamlandığını duyurdu.
Ziraat Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu
'nda yeralan açıklamasında şunlar kaydedildi:
"Bankamız bağlı ortaklığı kapsamında kurulan Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 8 Kasım tarihinde İstanbul
Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil ve bugün Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı yapılarak kuruluş işlemi tamamlanmıştır."
İstanbul,Kamuyu Aydınlatma Platformu,Ziraat Bankası
14 Kasım 2018 Çarşamba 17:37