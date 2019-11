Ziraat Bankası Çukurambar Sanat Galerisi'nin ilk sergisi ziyaretçilerini bekliyor

Ziraat Bankası'nın sanata ve sanatçıya desteği artarak devam ediyor.Bankadan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankası Çukurambar Sanat Galerisi, Ziraat Bankası koleksiyonu seçkilerinden oluşan ve 20. yüzyıl Türk resim sanatının tarihi yolculuğunu anlatan Türk Modernizminin Öncüleri Sergisi ile kapılarını sanatseverlere açtı.Ziraat Bankası sanat değerlerini kurum dışına taşıyarak toplumla paylaşmak ve sanatı yaşanır kılmak için 1926'dan beri sanat ve sanatçıya verdiği desteği son dönemlerde "Sanat için, sanatın içinde" sloganıyla bütünleştirerek süreli sergilerin yanı sıra, kalıcı sanat mekanlarını da sanatseverlerle buluşturuyor.Banka, İstanbul'da Tünel ve Ankara 'da Kuğulu Sanat Galerileri ile sanatçı ve sanatseverlere sunulan galeri zincirine bir halka daha ekleyerek Ankara'da Next Level AVM'de Çukurambar Sanat Galerisi'ni açtı.Kuruluş yıllarından başlayarak, Türk sanatının önemli yapıtlarını düzenli olarak toplayan Ziraat Bankası, Türkiye'nin en önemli sanat koleksiyonlarından birine sahip.Güzel sanatların bütün dallarını kapsayan ve kuruluşundan bugüne geçen süreç içinde gelişen, değişen sanat akımlarından yapıtları barındıran Ziraat Bankası Koleksiyonu, belgesel bir nitelik de taşıyor. Ziraat Bankası'nın Çukurambar Sanat Galerisi'nin ilk sergisi olan "Türk Modernizminin Öncüleri" Sergisi, eski çağlardan bugüne modernizmin gelişimini ele alıyor ve Türkiye'de bu akımın en önemli temsilcilerini bir araya getiriyor.Türk sanat tarihi için önemli bir değere ve koleksiyona sahip olan sergi 15 Ocak 2020'ye kadar Ankara'da Next Level AVM'de sanatseverlerin ziyaretini bekliyor. Ali Avni Çelebi, Zeki Kocamemi, Cemal Tollu, Cevat Dereli gibi ünlü ressamların resimlerinin yer aldığı sergi her gün 10.00-22.00 saatleri arasında görülebilecek.