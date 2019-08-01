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Ziraat Bankası faiz oranlarını indirdi

ZİRAAT Bankası, 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kredi faiz oranlarını indirdi.

01.08.2019 11:51 Ziraat Bankası faiz oranlarını indirdi

ZİRAAT Bankası, 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kredi faiz oranlarını indirdi. 500 bin TL'ye kadar konut kredilerinin faiz oranı, 0,99 olarak belirlendi.
Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, kredi faiz oranları 01 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere indirildi. Açıklamaya göre; konut kredisi faiz oranları, 500 bin TL'ye kadar 180 ay aylık azami vadeyle aylık 0,99, 500 bin 1 - 1 milyon TL arası aylık 1,19, 1 milyon üzeri ise aylık 1,39 olarak belirlendi.Tüketici kredisi faiz oranları ise, bankadan maaş alan müşteriler için azami 60 ay vadeyle ayık 1,49, diğer müşteriler için ise aylık 1,59 olarak belirlendi.

Haber:  Gökhan CEYLAN/ ANKARA,



Ziraat Bankası, Güncel

Kaynak: DHA

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