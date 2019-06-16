16.06.2019 14:48
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Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın, AA Finans Masası'na konuk olacak

Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın, AA Finans Masası

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı da olan Aydın, yarın saat 14.00'de başlayacak AA Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.
Hüseyin Aydın'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@aa_finans" Twitter hesabından da anlık takip edilebilecek.
AA Finans aboneleri ise toplantıyı "aafinans.com" üzerinden canlı izleyebilecek.
Kaynak: AA
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