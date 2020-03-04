Ziraat Bankası ile SGK emeklilerin promosyonu için imzayı bugün atıyor

Milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği gün geldi. İlk olarak 2017 yılında imzalanan ancak Şubat ayında sona eren emeklilerin promosyon anlaşmaları yenilenecek. Bu kapsamda bugün saat 10.30'da Ziraat Bankası ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında emekliler için banka promosyonu protokolü imzalanacak.

YENİ PROMOSYON ÜCRETLERİ BELLİ OLACAK

İmza töreni Ankara'da SGK Başkanlık Binası'nda gerçekleşecek. Böylece emeklilerin yeni promosyon ücretleri de belli olacak. Emekliler promosyon ücretlerinde bir artış bekliyor.

EMEKLİLERİN GÖZÜ ANLAŞMAYA ÇEVRİLDİ

Var olan sistemde maaşı 1.000 lira altında olanlara 300, Bin iki bin TL arasında olanlara 375, 2 bin lira üzeri olanlara 450 lira promosyon ücreti veriliyordu. Şubat ayında sona eren sözleşmenin ardından yeni promosyon ücretlerine zam yapılmasını bekleyen emeklilerin gözü kulağı SGK ve Bankalar arasında yapılacak olan anlaşmaya çevrildi.