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Ziraat Bankası: Kamu bankalarında çalışma saatleri değişmedi

Şubelerdeki faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürdüklerini belirten Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, "Kamu bankalarımızda ve Ziraat'te çalışma saatleri değişmedi" dedi.

06.04.2020 13:35 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:35
Ziraat Bankası: Kamu bankalarında çalışma saatleri değişmedi

Şubelerdeki faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürdüklerini belirten Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, "Kamu bankalarımızda ve Ziraat'te çalışma saatleri değişmedi" dedi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kırbaş, "Müşterilerimize işlemlerini öncelikli olarak dijital kanallar üzerinden yapmalarını öneriyoruz. Ancak işin doğası gereği bazı işlemler sadece Şubelerden yapılabiliyor veya müşterilerimiz bir nedenle Şubeye gelmek zorunda kalabiliyor. Böyle zamanlarda müşterilerimize ihtiyaç duydukları finansal desteği verebilmek her zamankinden daha önemli" dedi ve ekledi:

"Şubelerimiz salgın öncesinde olduğu gibi yine saat 09.00-17.00 saatleri arasında tam zamanlı olarak müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyor. Sadece 12.30 -13.30 arasında bir saatlik öğle yemeği arası için kapalıyız.

"Salgın öncesi dönemde müşterilerimizin bankacılık işlemleri için Şubelerimizi ziyaret saatlerinde eşit bir dağılım bulunuyordu. Ancak bu dönemde Şubelerimizde öğleden önce görece daha az işlem yapılıyor.

"Müşterilerimizin Bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için öğleden öncesinde 09.00-12.30 saatleri arasında 3,5 saatlik önemli bir zaman var. Bu nedenle Şubeye gelmek zorunda olan müşterilerimiz öğleden önceyi tercih edebilirler.

"Bu husus sosyal mesafenin korunması açısından da önem taşıyor. İşlem yapacak müşteri sayısının günün saatlerine eşit dağılması müşterilerimiz arasında sosyal mesafenin korunmasına da yardımcı oluyor.

"Koronavirüsle mücadele için alınan tedbirler kapsamında vatandaşların toplu olarak bulunduğu market, pazar yeri gibi alanlarda maske zorunluluğu getirildi. Alınan tedbirlerle uyumlu olarak biz de bugünden itibaren Şubelerimize müşterilerimizi maskeli olarak kabul ediyoruz."


Kaynak: DHA

Etiketler: Ziraat Bankası, CEO, Ekonomi
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