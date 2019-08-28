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Ziraat bankası kazakistan'daki 6. şubesini açtı

Ziraat Bankası'nın Kazakistan'daki iştiraki Kazakhstan Ziraat International Bank'ın 6. şubesi Almatı'da açıldı.

28.08.2019 15:35 Ziraat bankası kazakistan'daki 6. şubesini açtı
Ziraat Bankası'nın Kazakistan'daki iştiraki Kazakhstan Ziraat International Bank'ın 6. şubesi Almatı'da açıldı.
Aktau, Almatı, Astana, Çimkent, Atirau şubelerinden sonra bankanın Almatı kentindeki ikinci şubesi faaliyete başladı.
Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan; Çin, Orta Asya Cumhuriyetleri, Rusya, Kırgızistan ve Tacikistan arasında önemli ulaşım noktalarından biri olan Almatı, Kazakistan'ın en büyük şehri ve eski başkenti.
Ziraat Finans Grubu'nun Kazakistan dışında; Almanya, Karadağ, Bosna, Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Türkmenistan'da da iştirak bankaları bulunuyor.  Ziraat Bankası, Yurtdışı iştirakleri ve şubeleri ile birlikte toplamda 18 ülkede 101 noktada yer alıyor.



Ziraat Bankası, Kazakistan, Almatı, Rusya, Ekonomi

Kaynak: DHA

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