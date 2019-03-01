Ziraat Bankası, Kredi Faiz Oranlarını İndirdi

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Ziraat Bankası, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarında indirime gittiğini açıkladı.Ziraat Bankası, son dönemde ekonomide yaşanan olumlu gelişmeleri ve maliyetlerde görülen iyileşmeyi müşterilere yansıtmak amacıyla konut ve ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarını indirdiğini açıkladı. Buna göre 4 Mart'tan itibaren; konut kredisi faiz oranı 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 1.28, ihtiyaç kredisi faizi de 60 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 1.53 oldu.İndirimden önce konut kredi faizi yüzde 1.68, ihtiyaç kredi faizi de yüzde 1.75 seviyesindeydi. - İSTANBUL