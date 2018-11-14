Ziraat Bankası - Luboteni Ferizaj: 3-0

SALON: Seyrantepe
HAKEMLER: Bojan Brlas, Anna Niedbal
ZİRAAT BANKASI: Ghaemi, Koray, Finger, Enes, Vahit Emre, Jovovic, Volkan (L) (Kemal, Selim
, Ümüt (L), Yunus Emre, Kazemi)
FERİZAJ: Rexhepi, Bytyqi, Tavares Maciel, Xhemshiti, Ajeti, Aghrbi, Drenogllava (L) (Arapi, Elezi)
SETLER: 25-15, 25-18, 25-10
SÜRE: 63 dakika (22, 23, 18)
2019 CEV Challenge Kupası erkekler kategorisinde mücadele eden Ziraat Bankası
, 2'nci tur rövanş maçında Kosova
'nın Luboteni Ferizaj takımını 25-15, 25-18 ve 25-10'luk setlerle 3-0 mağlup ederek adını 16'lı Finaller Turu'na yazdırdı.
Kosova,Ziraat Bankası,Selim
14 Kasım 2018 Çarşamba 22:00