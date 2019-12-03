Haberler » Güncel » Ziraat Bankası'na 2 ödül - Haber

Ziraat Bankası'na 2 ödül

Ziraat Bankası, Financial Innovation Awards 2019'da müşteri/çalışan şikayetleri ve önerilerini dikkate alarak süreçleri iyileştiren sistemi ve Global Banking & Finance Awards 2019'da en iyi dönüşüm yapan iş yeri ve çalışan inisiyatifi ile 2 ödüle layık görüldü.

03.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:40Ziraat Bankası'na 2 ödül
Ziraat Bankası, Financial Innovation Awards 2019'da müşteri/çalışan şikayetleri ve önerilerini dikkate alarak süreçleri iyileştiren sistemi ve Global Banking & Finance Awards 2019'da en iyi dönüşüm yapan iş yeri ve çalışan inisiyatifi ile 2 ödüle layık görüldü.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, The London Institute of Banking and Finance tarafından düzenlenen "Financial Innovation Awards 2019'da (Finansal Yenilik Ödülleri 2019)" Ziraat Bankası, "müşteri/çalışan şikayetleri ve önerilerini dikkate alarak süreçleri iyileştiren" sistemiyle ödül aldı.
Ziraat Bankası ayrıca, Global Banking And Finance Review tarafından düzenlenen, finans sektöründeki yenilikleri, ilerici ve ilham verici değişimleri ödüllendiren "Global Banking & Finance Awards 2019" ödüllerinde, kurduğu Kurumsal Mimari sistemi ile bankanın modern bankacılığın gereklerine uygun biçimde kendisini sürekli yenileyerek geliştiren bir organizasyona dönüşümü konusunda yaptığı çalışmalarla "en iyi dönüşüm yapan iş yeri ve çalışan inisiyatifi" dalında özel ödüle layık görüldü.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Kurumsal Mimari Grup Başkanı Dr. İlker Met, "Tüm kuruluşlar, müşteri/çalışan şikayetlerini dikkate alarak üretim yapmaya çalışır. Ancak bizim geliştirdiğimiz sistem, ürünün yaygınlaştırılmasından önceki başlangıç aşamalarında bile geri bildirim alınmasına olanak sağlayarak mümkün olan en hatasız tasarım ile üretim yapılmasını sağlıyor. Ürünün yaygınlaştırılmasından sonraki aşamalarda da alınan geri bildirimler ile sürekli değişen ihtiyaçlara göre ürün kendini revize edebiliyor. Bu haliyle sistem sürekli kendi kendini geliştiriyor." ifadelerini kullandı.

Ziraat Bankası, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:18 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Haber
18:18 Gümüşhane'de engelli bireyler suyu indirimli kullanacak - Haber
18:17 Mahallenin futbol sahasına dev kaya parçası düştü - Haber
18:17 Eskişehir prof. dr. çomaklı fetö, hristiyan dünyasından eleman kazanmaya çalışıyor - Haber
18:17 Muğla marmaris'teki kenan evren bulvarı'nın adı 'bülent ecevit bulvarı' olarak değiştirildi - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haber
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi: Bir insan ömrü kadar vakit harcadık - Haber
17:57 Sınıfta bir öğrencinin sigara içtiği görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı - Haber
17:33 2 kişinin felç olması sonrası uzmanlardan konserve uyarısı - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haber
12:39 Trump'tan NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyen Macron'a yanıt: Çok aşağılayıcı - Haberler
11:51 1 kilo et karşılığında eşinin akrabasına kaçan genç kadın "Çocuklarımı görmeme gerek yok" sözüyle tepki çekti - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
11:03 Ayakta durmakta güçlük çeken Hollandalı turisti, erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp kaçtı - Haberler
09:21 Yargıdan "Darbeden haberim yoktu" diyen askerler hakkında son karar: Suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik fiil işleme gerekir - Haberler
3.12.2019 18:19:13