Ziraat Bankası'ndan 20 yeni tahsilat ve ödeme uygulaması

Ziraat Bankası, vergi ödemelerinin kolay yapılabilmesi için 20 yeni tahsilat ve ödeme uygulamasını hayata geçiriyor.

Ziraat Bankası açıklamasına göre, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren vergi tahsilatlarının yalnızca kamu bankaları ve PTT üzerinden yapılacak olması nedeniyle vergi ödemelerinin mükellefler tarafından kolay, hatasız ve rahatlıkla gerçekleştirilebilmesi için Ziraat Bankası, tüm hizmet kanallarından 20 yeni tahsilat ve ödeme uygulamalarını kullanıma sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, vergi ödemelerinin şube, ATM, internet bankacılığı, Ziraat Mobil, SMS, çağrı merkezi ve Operasyonda İnovasyon uygulaması (OPİ) aracılığıyla hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirilebileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni yılda kurumsal ve bireysel segmentteki bütün müşterilerimiz Ziraat Bankası şubeleri, ATM'leri, internet bankacılığı, Ziraat Mobil, çağrı merkezi ve Operasyonda İnovasyon uygulaması (OPİ) aracılığıyla TC kimlik numarası veya vergi kimlik numarası, vergi tahakkuk numarası veya tahakkuk fişinde bulunan barkod bilgisi ile vergi ödemelerini tercih ettikleri kanaldan çok kolay, hızlı ve güvenli şekilde yapabilecek. Müşterilerimiz vergilerini dilerlerse Ziraat Bankası banka kartı veya kredi kartı ile dilerlerse de otomatik ödeme talimatı vererek ödeyebilecek. Ayrıca Ziraat Bankası müşterilerinin Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesi üzerinden de BANKKART ile vergilerini ödeme imkanı bulunmakta."

Ziraat Bankası'nın her alanda yenilikçi ve sektöre yön veren bakış açısıyla hareket etmeye odaklandığını ifade eden Kırbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Birçok sektörde olduğu gibi bankacılık sektöründe de müşteri deneyiminin çok önemli. Bu ise müşteriyi iyi tanımak ve ona sunulan deneyimi kişiselleştirmekle başarılabilir. Müşterilerin ödeme ve tahsilat süreçlerinde de yeni dijital uygulamalara ve daha mobil çözümlere ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Müşterilere ve vergi mükelleflerine bankanın tüm ödeme kanallarından, her türlü ihtiyaca cevap verecek 20 yeni ödeme yöntemini hizmete sunduk.

Bireysel müşterilerimiz, özellikle Ziraat Mobil ve internet bankacılığı uygulamalarımız üzerinden TC kimlik numaraları ile tüm vergi ödemelerini rahatlıkla yapabilecek. Firmalarımızın Ziraat Mobil ve internet bankacılığı uygulamalarından vergi kimlik numarası ile ödeme, barkod ile ödeme, tahakkuk numarası ile ödeme veya OPİ uygulaması seçeneklerinden birini rahatça kullanabilecek. Bankamız müşterisi olmayan ama elinde tahakkuk fişi bulunan vergi mükelleflerinin bankamız ATM'lerini kullanarak barkod okuma ile vergi ödemelerini yapabilecek."

Kırbaş, barkod teknolojisini kullanacak ancak Ziraat Bankası müşterisi olmayan mükelleflerin, ATM para yatırma limitini aşan vergi ödemelerini yapabilmeleri için, banka müşterisi olarak dijital kanallardan sunulan hizmetlerden faydalanarak vergi ödemelerini gerçekleştirebileceklerini belirterek, "Belirli periyotlarda vergi ödemesi gerçekleştiren müşterilerimiz otomatik ödeme seçeneğini kullanabilecek. Kurumsal firmalarımız ise tüm dijital kanallar üzerinden sunduğumuz kurumsal firma çözümlerimizi rahatlıkla kullanabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Barkod okuma teknolojisi ile vergi ödeme

"Ziraat Barkod Okuma Teknolojisi" ile vergi ödemeleri bir üst seviyeye taşınıyor. Vergi ödemesi yapılırken hiçbir veri girilmeden yalnızca belge üzerindeki barkod ATM'ye veya Ziraat Mobil uygulamasına okutularak işlem yapılabiliyor.

Mükellefler bağlı olunan vergi dairelerinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet vergi dairesi ile interaktif vergi dairelerinden alacakları "Vergi Tahakkuk Fişi"nin sağ üst tarafında bulunan barkodu, ATM'deki barkod okuyucusuna veya Ziraat Mobil üzerinden cep telefonuna gösterdikten sonra tahsilat işlemi ekran üzerinden hızlı ve kolayca tamamlanabiliyor.

Yurt çapında 7250 ATM ile en yaygın ATM ağına sahip olan Ziraat Bankası'nın aralık ayı itibarıyla 5 bin 369 ATM'sinde barkod okuma teknolojisi bulunuyor. Bu teknoloji sayesinde Ziraat Bankası müşterisi olsun veya olmasın tüm mükellefler barkod okuyucusuna sahip Ziraat Bankası ATM'lerinden 7 gün 24 saat anında ve kolaylıkla vergilerini ödeyebiliyor.

Hizmete sunulan yeni yöntem ile mükelleflerin tüm vergi borçlarını bir arada görebilmesi sağlandı. Bu şekilde mükelleflerin hatalı veya eksik vergi ödeme gibi sorunları tamamen ortadan kalkacak. Ayrıca, müşteriler Ziraat Mobil ve İnternet Bankacılığı'ndan sadece tahakkuk numarası girerek vergi ödemelerini hızlı ve kolay şekilde yapabilecek.

SMS ile vergi ödemesi

Vergilerini şube, İnternet Bankacılığı ve Ziraat Mobil üzerinden düzenli ödeyen mükellefler artık ödemelerini takip etmek zorunda kalmayacak. Gecikmeye düşme kaygısı da son bulacak. Online sorgulanabilen tüm vergi ödemeleri için müşteriler otomatik ödeme talimatı verme imkanına kavuşacak. Bunun için yılbaşından itibaren otomatik ödeme talimatı vermeleri gerekiyor.

Yeni yılla birlikte talep eden Ziraat Bankası müşterisi mükellefler için SMS talimatı ile vergi ödeme imkanı da bulunuyor. SMS ile vergi tahsilatını tercih eden mükellefler, 7 gün 24 saat tek bir SMS ile vergi ödeme işlemlerini yapabilecek.Bu hizmetten yararlanmak isteyen Ziraat Bankası müşterilerinin "VERGI" boşluk "Tahakkuk numarası" şeklindeki mesajlarını 4757'e SMS ile göndermesi gerekiyor.

Ziraat Bankası kurumsal müşterilerin vergi tahsilatlarında etkin çözümler sağlayabilmek için dosya transferi (SFTP), SWIFT, OPİ uygulaması, toplu vergi tahsilatı, otomatik ödeme talimatı yöntemleri ile birçok farklı alternatif sunuyor. İşlem yoğunluğu, yazılım uygulamaları gibi çeşitli özel duruma sahip kurumsal müşteriler için de kanal çeşitlendirmesi ile hızlı ve takip edilebilir tahsilat sistematikleri de bulunuyor.Kurumsal müşterilerden kendi SWIFT kodu (BIC) bulunanlar vergi borçlarını MT101 mesaj tipi ile gönderecekleri SWIFT mesajı ile otomatik olarak kolayca ödeyebiliyor.

Yoğun sayıda vergi ödemesi olanlar için OPİ uygulaması

Firmaların kullanımı için geliştirilen Ziraat Bankası Operasyonda İnovasyon (OPİ) uygulaması ile toplu vergi tahsilat girişi yapılması gibi birçok işlem için doğrudan Ziraat Bankası'na talimat gönderilebilecek.

OPİ uygulaması, Ziraat Bankası tarafından yoğun sayıda vergi ödemesi veya bankacılık işlemleri olan müşteriler için geliştirildi. OPİ uygulaması ile müşteriler vergi ödemelerinin yanında EFT, havale, maaş işlemlerini de toplu olarak talimatlandırabilecek, ayrıca işlem durumunu anlık olarak izleyebilecek ve dilerlerse diğer banka hesaplarını da uygulamaya entegre edebilecek.

Kaynak: AA