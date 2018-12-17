Ziraat Bankası'nın Ardından VakıfBank da Konut Kredisi Faizini Yüzde 0,98'e İndirdi

Ziraat Bankası'ndan sonra bir kamu bankası daha konut kredisinde düzenlemeye gitti. "SarıPanjur Konut Kredisi" kampanyalarına bir yenisini daha ekleyen VakıfBank, tıpkı Ziraat Bankası gibi aktif kredili müşterisi olan firmaların ürettiği konutlardan satın almak isteyen bireysel müşterilerine, kampanyaya dahil olan firmaların da katkısıyla aylık yüzde 0,98 faiz oranından 120 ay vadede 500 bin TL'ye kadar konut kredisi verecek.

"MÜŞTERİLERİMİZİN İHTİYAÇLARINA UYGUN ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ"

Konu ile ilgili açıklama yapan VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, "Müşterilerini yakından takip eden bir banka olarak, onların ihtiyaçlarına ve taleplerine uygun çözümler üretiyoruz. Bu kapsamda sunduğumuz konut kredisi kampanyalarımızla ev sahibi olmayı isteyen müşterilerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürüyoruz. Bu kampanya ile ayrıca konut sektörünün lokomotif olma özelliği de harekete geçirilerek 200'den fazla iş koluna da önemli katkı sağlayacağız. Önümüzdeki dönemde de her sektörde olduğu gibi konut sektöründe de farklı kampanya ve fırsatlarla müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

BİR ÇOK SEKTÖRE DESTEK SAĞLANACAK

Uygulama kapsamındaki konut kredisi ödemelerinin bir kısmı firmaların VakıfBank'taki ticari risklerine mahsup edilirken kalan kısmı da ilgili firmalara nakit akışı sağlayacaktır. Böylelikle bankacılık sektörüne, konut üreticilerine, yan sektörlere ve ev sahibi olmak isteyenlere destek sağlanmış olacaktır.