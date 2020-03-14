Ziraat Bankası, normal sezonu galibiyetle tamamladı
Voleybol Efeler Ligi'nde normal sezonun son maçında Ziraat Bankası, Sorgun Belediye'yi 20-25, 25-15, 25-22, 25-15 setlerle 3-1 mağlup etti.
14.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:30
Voleybol Efeler Ligi'nde normal sezonun son maçında Ziraat Bankası, Sorgun Belediye'yi 20-25, 25-15, 25-22, 25-15 setlerle 3-1 mağlup etti.
Salon: Başkent Voleybol Salonu
Hakemler: Koray Yılmazgil - Erhan Alparslan
Ziraat Bankası: Yadrian Escobar, Cristian Poglajen, Halil İbrahim Yücel, Muhammet Ertuğrul, Emin Gök, Raydel Hierrezuelo(Berkay Bayraktar(L) Koray Şahin, Selim Demir, Hacı Şahin)
Sorgun Belediye: Aslan Ekşi, Rosales Centelles, Mehmet Almaz, Gavilan Alfonso, Görkem Sertel, Ali Çayır (Ramazan Serkan Kılıç(L) Onur Altınkaya, Rıfat Kantarcıoğlu, Halil İbrahim Duran, Çağlar Aksoy, Yusuf Erdem)
Setler: 20-25, 25-15, 25-22, 25-15
Süre: 1 saat 32 dakika
(İHA)
Salon: Başkent Voleybol Salonu
Hakemler: Koray Yılmazgil - Erhan Alparslan
Ziraat Bankası: Yadrian Escobar, Cristian Poglajen, Halil İbrahim Yücel, Muhammet Ertuğrul, Emin Gök, Raydel Hierrezuelo(Berkay Bayraktar(L) Koray Şahin, Selim Demir, Hacı Şahin)
Sorgun Belediye: Aslan Ekşi, Rosales Centelles, Mehmet Almaz, Gavilan Alfonso, Görkem Sertel, Ali Çayır (Ramazan Serkan Kılıç(L) Onur Altınkaya, Rıfat Kantarcıoğlu, Halil İbrahim Duran, Çağlar Aksoy, Yusuf Erdem)
Setler: 20-25, 25-15, 25-22, 25-15
Süre: 1 saat 32 dakika
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Ziraat Bankası, voleybol, Sorgun, Güncel
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