Ziraat Bankası, personel maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden ödeyen firmaların şubat ayı sonu...
Ziraat Bankası, personel maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden ödeyen firmaların şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla gelecek 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı vereceğini duyurdu.
23.03.2020 10:06 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:06
Ziraat Bankası, personel maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden ödeyen firmaların şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla gelecek 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı vereceğini duyurdu.
Kaynak: AA
Etiketler : Ziraat Bankası, Ekonomi