Ziraat Bankası: Seracılık kredi hacmi 2.5 milyar liraya ulaşır

Ziraat Bankası, 2019 yılının birinci çeyreğinde uygulamaya aldığı seracılık kredi paketinin hacminin yıl sonunda 2.5 milyar liraya ulaşacağını öngörüyor.

Ziraat Bankası'dan yapılan açıklamaya göre, Seracılık Kredi Paketi kapsamında bugüne kadar;

8 bin 993 üreticinin 1.9 milyar lira tutarındaki kredi talebi karşılandı. Yılsonuna kadar kredi hacminin 2.5 milyar liraya ulaşacağı öngörülüyor.

Şubat-Temmuz döneminde kullandırılan kredi miktarı, seracılık konusunda geçmiş üç yılın aynı döneminde kullandırılan ortalama kredinin yaklaşık üç katına ulaştı.

Paket kapsamında 47 ilde örtüaltı tesisi yatırımı yapıldı. Afyonkarahisar, Burdur, Aydın, Ankara, Konya, Uşak, Balıkesir, Denizli ve Kayseri toplam yatırımlardan yaklaşık yüzde 35 pay aldı. Bu yatırımlarla, seracılığın ülke sathına yaygınlaştırılması stratejisi açısından önemli adımlar atıldı.

Yatırımı finanse edilen örtüaltı tesislerinin büyüklüğü 16 bin dönümü aştır. Söz konusu tesislerde en çok yetiştirilecek ürünlerin domates, muz ve biber olacağı; domates üretimine yüzde 5.0, muz üretimine yüzde 15, biber üretimine yüzde 2.0 düzeyinde katkı sağlanacağı öngörüldü.

Bir yandan üretim miktarının, bir yandan da coğrafi yaygınlığının arttırılması ile gıda fiyatlarında yaşanan mevsimsel dalgalanmaların azaltılmasına katkı sağlamak hedefleniyor.

Kaynak: DHA