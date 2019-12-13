Ziraat Bankası, Simit Sarayı'nın yüzde 51'ini devralıyor

Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, ekonomik olarak zor günler geçiren Simit Sarayı'nın yüzde 51 hisesini devralmak için Rekabet Kurulu'na başvuruda bulundu.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, işlem kapsamında mevcut hissedarlar arasında yapılacak hisse devirleri ile Simit Sarayı sermayesini temsil eden payların yaklaşık 20,7 milyon adedi Kavukçu Yapı tarafından Ziraat Girişim Sermayesi'ne devredilecek.

Eşzamanlı olarak sermaye artırımına ilişkin yapılacak genel kurul sonucunda Ziraat Girişim ihraç edilecek emisyon primli payları iktisap etmek suretiyle Simit Sarayı'nın sermayesindeki payların toplam yüzde 51'ini elde etmiş olacak.

Açıklamada şöyle denildi:

"Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Simit Sarayı Yatırım A.Ş., Kavukçu Yapı San. İnşaat Turizm ve Tic. A.Ş.İşlem kapsamında mevcut hissedarlar arasında yapılacak hisse devirleri ile Hedef Şirket olan Simit Sarayı Yatırım A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların yaklaşık 20.706.000 adedi Kavukçu Yapı San. İnşaat Turizm ve Tic. A.Ş. tarafından Alıcı konumunda bulunan Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye devrine ve eşzamanlı olarak sermaye artırımına ilişkin yapılacak olan genel kurul neticesinde Alıcı'nın ihraç edilecek emisyon primli payları iktisap etmesi suretiyle Hedef Şirket'in sermayesini temsil eden payların toplam yüzde 51'ini elde etmesine ilişkindir."

25 ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR

2002'de kurulan ve 2010'da ilk yurt dışı mağazasını açan Simit Sarayı bugün 11 bin 250 çalışanı ile 25 ülkede faaliyet gösteriyor.

ZİRAAT BANKASI'NA AİT

Simit Sarayı'nın yüzde 51'ini alan Ziraat Girişim Sermayesi Ziraat Bankası'nın da çatısı altında olduğu Ziraat Finans Grubu'na üye olan 2018'de kurulmuş bir şirket. 750 milyon TL ödenmiş sermayesi olan Ziraat Girişim'in hisselerinin tamamı Ziraat Bankası'na ait.