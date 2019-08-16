Haberler» Güncel» Haber

Ziraat Bankası, Venezüela Merkez Bankası ile ilişkilerini sonlandırdı

Ziraat Bankası'nın, ABD'nin yeni yaptırımları üzerine Venezüela Merkez Bankası ile ilişkilerini keserek hesaplarını kapattığı iddia edildi.

16.08.2019 00:58
Ziraat Bankası, Venezüela Merkez Bankası ile ilişkilerini sonlandırdı

Ziraat Bankası'nın ABD yaptırımına uyarakVenezüela Merkez Bankası'na desteğini kestiği iddia edildi.

Bloomberg'in haberine göre, ABD'nin kısa bir süre önce yeni yaptırımlar yürürlüğe koymasının ardından, Ziraat Bankası'nın Venezüela Merkez Bankası ile ilişkisini kestiğini bildirdi. Haberde, Ziraat Bankası'nın, Venezüela Merkez Bankası'nın hesaplarını kapattığı da belirtildi.

"TEYİT EDİLDİ"

Venezüela Merkez Bankası'nın hesabının kapatıldığı bilgisinin, Ziraat Bankası tarafından da teyit edildiği, ancak daha fazla bilgi verilmediği belirtildi. Venezüela Merkez Bankası ise yorum yapmaktan kaçındı.

ABD'nin, Ağustos ayı başında Venezüela'ya karşı yürürlüğe koyduğu ve bugüne kadar getirilenlerin en serti olarak nitelendirilen bir dizi yaptırım çerçevesinde, Venezüela devletinin ABD'deki malvarlıklarının dondurulması ve yaptırım uygulanan Venezüelalı yetkilileri ile kurumlarla iş veya ticaret yapan ülkelerin de yaptırıma tabi tutulması öngörülüyor.

Venezüela hükümetinin ise yaptırımlar karşısında SWIFT sisteminin alternatifi olarak gösterilen ve Rusya tarafından işletilen ödeme sistemine geçiş yapma ihtimalini değerlendirdiği bildiriliyor.

Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan, bir çok kez Venezüela'ya desteğini yinelemiş ve bu ülkeyi ziyaret etmişti.


Amerika Birleşik Devletleri, Ziraat Bankası, Merkez Bankası, Bloomberg, Ekonomi, Güncel

Son Dakika Güncel Haberleri
01:31   Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Rıdvan Duran atandı
01:28   Cezaevinden izinli çıktı, dolandırıcılık yaparken yakalandı
01:25   Yalnız yaşayan kişinin öldüğü 4 ay sonra ortaya çıktı
01:23   YALNIZ YAŞAYAN KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 4 AY SONRA ORTAYA ÇIKTI
01:19   Silahlı kavgada eniştesi ve yeğeni öldürüp intihar etti - 2
01:12   YALNIZ YAŞAYAN KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 4 AY SONRA ORTAYA ÇIKTI
01:06   Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı