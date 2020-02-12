Haberler » Güncel » Ziraat Bankasından 6,2 milyar lira net kar - Haber

Ziraat Bankasından 6,2 milyar lira net kar

Ziraat Bankası'nın konsolide olmayan net karı 2019 yılında 6,2 milyar lira oldu.

12.02.2020 21:00 | Son Güncelleme: 12.02.2020 21:00Ziraat Bankasından 6,2 milyar lira net kar
Ziraat Bankası'nın konsolide olmayan net karı 2019 yılında 6,2 milyar lira oldu.
Ziraat Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, bankanın konsolide olmayan net karı 6 milyar 186 milyon 888 bin lira olarak gerçekleşti.
Bankanın aktif toplamı ise 537 milyar 156 milyon 127 bin TL'den 649 milyar 756 milyon 191 bin TL'ye yükseldi.
Ziraat Bankası, 2018 yılında 7 milyar 960 milyon 938 bin lira konsolide olmayan net kar elde etmişti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Ziraat Bankası, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  Kahramanmaraş'ın kurtuluşu ne zaman? Kahramanmaraş kurtuluş mücadelesinde yaşanan olayları!
15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12.02.2020 22:25:35