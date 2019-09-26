Ziraat Fakültesi Oryantasyon Eğitimi gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi birinci sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen Oryantasyon Eğitimi, gerçekleşti.



Açılış konuşmasını yapan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, ADÜ Ziraat Fakültesinin 2600 dekarlık kampüs alanında, üretimin içinde eğitim veren Türkiye'deki tek fakülte olduğunu vurgulayarak, ziraat mühendisi adaylarının bu avantajı iyi değerlendirmeleri durumunda mesleklerinde söz sahibi iyi birer ziraat mühendisi olarak mezun olabileceklerini söyledi.



Yeni kayıt yaptıran öğrencileri Ziraat Fakültesi ailesine katılmalarından dolayı tebrik eden Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu öğrencilere, iyi birer birey ve vatandaş olmaları yönünde kendilerini geliştirmeleri; ülke, millet ve devlet için faydalı işler yapmaları konusunda gayret göstermeleri temennisinde bulunarak konuşmasına son verdi.



Öğrenci İşleri Şefi ve ADÜ Genç'de görevli psikolog tarafından bilgilerin verildiği eğitimde, bölüm sorumluları eşliğinde fakülte eğitim ve üretim alanları gezildi.



Öğrencilerimize yapılan dondurma ikramı ile eğitim sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İHA