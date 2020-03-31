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Ziraat Finans Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 62,3 milyon liralık katkı

Ziraat Finans Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na her çalışanı adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 62 milyon 300 bin lira bağışta bulundu.

31.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:34
Ziraat Finans Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 62,3 milyon liralık katkı
Ziraat Finans Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na her çalışanı adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 62 milyon 300 bin lira bağışta bulundu.
Ziraat Finans Grubu'ndan yapılan açıklamada küresel çapta yaşanan ve Türkiye 'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en kısa sürede sona ermesi temenni edildi.
Salgında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, tedavi altındaki vatandaşlara da acil şifalar dilenen açıklamada, "Bu süreci aşmak için en çok ihtiyaç duyduğumuz hususun toplumsal farkındalık ile güçlü birliktelik olduğuna, devletimizin ve milletimizin el ele vererek bu zor zamanları en kısa sürede atlatacağına inanıyoruz. Ziraat Finans Grubu olarak ülkemiz için daha fazlasını yapabilme amacıyla bugün de çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Devletimizin Kovid-19 ile mücadele sürecinde sağlık politikaları ve ekonomik yardımlarına destek olabilmek amacıyla Ziraat Finans Grubu olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na her bir çalışanımız adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 62 milyon 300 bin lira bağışta bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Asgari Ücret, Türkiye, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Ziraat Finans Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 62,3 milyon liralık katkı - Ekonomi

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