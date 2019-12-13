Ziraat Girişim Sermayesi Simit Sarayı'na ortak oluyor

Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ, Simit Sarayı Yatırım AŞ'nin yüzde 51 hissesini almak için Rekabet Kuruluna başvurdu.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Simit Sarayı Yatırım AŞ'nin sermayesini temsil eden payların yaklaşık 20 milyon 706 bininin Kavukçu Yapı Sanayi İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ tarafından Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'ye devrine ve eş zamanlı olarak sermaye artırımına ilişkin yapılacak genel kurul neticesinde Ziraat Girişim'in ihraç edilecek emisyon primli payları iktisap etmesi suretiyle Simit Sarayı'nın sermayesini temsil eden payların toplam yüzde 51'ini elde etmesine yönelik başvuru yapıldı.

Kaynak: AA