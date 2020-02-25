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Ziraat Katılım'dan 700 milyon liralık kira sertifikası ihracı

Ziraat Katılım 700 milyon lira tutarlı kira sertifikası ihracını tamamladı.

25.02.2020 11:47 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:47Ziraat Katılım'dan 700 milyon liralık kira sertifikası ihracı

Ziraat Katılım 700 milyon lira tutarlı kira sertifikası ihracını tamamladı. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 21 Şubat tarihinde gerçekleştirilen ihraç ile 103 gün vadeli 700 milyon lira fonlama sağlandı.

Kira sertifikası ihracına gelen talepten memnun olduklarını belirten Ziraat Katılım Genel Müdür Yardımcısı Osman , "Ziraat Katılım olarak bugün 53. kira sertifikası ihracımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bugüne kadar kira sertifikası ihraçları ile temin edilen fonlama tutarı 14.6 milyar lira oldu. Bundan önceki ihraçlarımızda olduğu gibi, bugün gerçekleştirdiğimiz 700 milyon lira kira sertifikası ihracımıza gelen yüksek talep, Ziraat Katılım'ın güçlü sermaye yapısına, aktif kalitesine ve ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin artarak devam ettiğini göstermektedir" dedi.Ziraat Katılım 2020 yılı başından bugüne kadar 3 farklı kira sertifikası ihracı yoluyla 1.6 milyar lira sağladı.



Karakütük, CEO, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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